Het is de hoogste tijd voor kerst en pepernoten (vinden ze in Denekamp)

Het is op het moment 27 graden; de meeste mensen zullen toch liever een mooie (vega)burger op de barbecue afbakken dan een zak kruidnoten opentrekken met kerstmuziek op de achtergrond. Maar toch zijn supermarkten en tuincentra al druk bezig om die gezellige decembersfeer te creƫren.



Neem nou tuincentrum Oosterik in het Twentse Denekamp. Bij de ingang loop je tegen de kerstbomen, engelen en elfjes aan; uit een speaker klinkt kerstmuziek. "We zijn echt niet vroeger dan andere jaren hoor", zegt Roel Kleine tegen rtv Oost. "Er zijn klanten die binnenkomen en zeggen: nu al? Maar vaak gaan ze dan toch al met kerstspullen de deur uit."



De komende weken werken 25 medewerkers flink door, zodat begin oktober minstens 90 procent van de kerstafdeling opgebouwd is. "We beginnen eigenlijk elk jaar wel rond half augustus met de opbouw van de kerstafdeling. Het is veel werk, en we willen het liefst voor begin oktober klaar zijn. Dan is er een Duitse feestdag en zijn de Duitsers allemaal vrij, we willen dan zoveel mogelijk klaar hebben", legt Kleine uit.

