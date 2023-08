In dit land mogen automerken niet beweren dat een elektrische auto geen uitstoot heeft

Het ligt er maar net aan hoe je het bekijkt of berekent, maar over het algemeen zijn elektrische auto’s onder de streep net wat beter voor de aardbol dan benzine- of dieselauto’s. Helemaal vrij van CO2-uitstoot, dat zijn elektrische auto’s echter niet. Bij de productie komen er heel wat onaardige stofjes vrij en bij het opwekken van de energie eveneens. Mogen autofabrikanten dan wel zeggen dat de auto’s ‘zonder uitstoot’ zijn?



Op de elektrische Nissan Leaf prijkt de badge ‘Zero Emissions’ en op elektrische Renaults vind je het ‘ZE’-logo, wat een afkorting is voor dezelfde term. En daar is de Australian Consumer and Competition Commission (ACCC) het niet mee eens. Zie dit als de Reclame Code Commissie, maar dan op z’n kop. In Australië is het daarom voortaan verboden voor autofabrikanten om elektrische auto’s aan te duiden met de claim ‘Zero Emissions’.



De ACCC vindt dat autofabrikanten die beweren dat EV’s voor nul uitstoot zorgen zich schuldigmaken aan greenwashing. De restrictie geldt overigens niet alleen voor badges op auto’s, maar ook voor reclame-uitingen en teksten op bedrijfswebsites. De automerken moeten eerlijk en transparant zijn over de uitstoot die vrijkomt bij onder meer de productie. Wel mogen autofabrikanten in Australië in de uitingen stellen dat de auto’s niets uitstoten tijdens het rijden.



Allemaal badges kopen bij Subaru

Moderne Subaru’s hebben nog weleens een PZEV-badge op de achterklep. Deze afkorting staat voor Partial Zero Emission Vehicle, dus ‘deels zonder uitstoot’. Dit embleem zit achter op hybrides, maar voor Australië kunnen ze deze nu dus mooi op hun elektrische auto’s plakken. We kijken alvast uit naar jullie grapjes over de uitstoot die vrijkomt als een EV in de fik vliegt.

