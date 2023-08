Vorige keer te gierig geweest? Dan hebben restaurants in Saint-Tropez opeens geen tafeltje meer vrij

Een tafeltje voor twee in een schattig restaurantje in Saint-Tropez was al niet voor iedereen weggelegd. Maar nu blijkt dat de horeca in het havenstadje aan de Franse goudkust het stiekem zo bont heeft gemaakt dat de burgemeester moet ingrijpen.



Want dat een plek waar de internationale jetset graag samenkomt duur is, dat begrijpt iedereen.



Maar lokale media hebben nu aangetoond dat veel restaurants in Saint-Tropez gezamenlijk een illegale geheime database hebben aangelegd waarin precies wordt bijgehouden wat klanten een vorige keer hebben uitgegeven en hoeveel fooi ze gaven.



Fooi te laag? Gerecht te goedkoop?

Iemand die belt voor een reservering wordt eerst gecheckt in die database. Was de fooi te laag, of het gerecht te goedkoop naar de zin van de restaurateur, dan blijkt opeens dat er helaas geen tafeltje meer beschikbaar is.



Wie voor het eerst wil reserveren en dus nog geen verleden heeft opgebouwd, krijgt een 'eerlijke' kans van de restaurants. Dan eisen ze gewoon een minimumbesteding voor het aannemen van de reservering. 1500 euro per persoon of 5000 euro per tafeltje zouden de gangbare bedragen zijn.



Een rijke Italiaan, die anoniem in de krant wordt opgevoerd, meldt zelfs dat hij ooit na afloop door een beledigde ober werd achtervolgd tot op de parkeerplaats, omdat hij slechts 500 euro fooi had achtergelaten op de tafel.



Burgemeester Sylvie Siri zegt in de krant dat ze aan het einde van de zomer met de restauranteigenaren rond de tafel gaat zitten om hen 'te wijzen op hun verantwoordelijkheid', maar zegt dat er nu ook al maatregelen zijn genomen.

