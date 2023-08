FMG wil hit "Boot" spelen op Texel, maar mist de boot

Fans van de rapgroep FMG (voluit Family Money Gang) stonden al klaar voor een feestje in evenementenlocatie Toekomst in De Koog op Texel. Maar de show viel in het water, omdat de artiesten de boot hadden gemist.



Veel artiesten halen inspiratie uit hun eigen leven voor hun teksten. Bij FMG past het echte leven zich aan aan hun teksten. "Ooh, je hebt de boot gemist", zingen ze in het refrein van hun zomerhit uit 2022 'Boot', goed voor dik 3,8 miljoen views op YouTube. Toen het Rotterdamse drietal zaterdagavond van Den Helder naar Texel wilde afvaren, kwam dat scenario daadwerkelijk uit.



De reguliere veerdienst tussen het vasteland en het Waddeneiland vaart om 21.30 uur voor het laatst vanaf Den Helder. Dat sluit niet aan op de late begintijd van het concert, dus hadden de artiesten eigen vervoer geregeld. Maar die speedboot lag 's avonds voor een dichte sluis. Ondanks hulp van Texelse vissers is het niet gelukt om de havendienst te pakken te krijgen. FMG kon de zee niet op en waren genoodzaakt om zich af te melden voor hun show.



Bezoekers van het concert krijgen het geld voor hun tickets terug, heeft de organisatie laten weten.

Dit had de organisatie toch kunnen weten? Die weten toch hoe laat alles gaat en wanneer de sluizen voor het laatst in gebruik zijn?



Dat artiesten dit niet weten, is te begrijpen. Zij wisten dat ze die boot 🚢 niet konden halen, maar dat ze boot 🚤 die geregeld was ook niet kon varen dat is dubbele pech.



Ik hoop dat ze snel hun woord houden en dat de fans hun geld terug krijgen. Je hoort tegenwoordig niet anders dan dat dit niet wordt gedaan.

