Aanval met po in Belgiƫ: hoogbejaarde (91) overleden, verdachte opgepakt

Een man van 37 die in een woonzorgcentrum het Belgische Goetsenhoven gisteren twee hoogbejaarde bewoners aanviel met een po, is opgepakt. Dat melden Belgische media. Een 91-jarige man overleefde de aanval niet.



De aangehouden man uit Brussel drong vrijdagavond tegen 18.00 uur het woonzorgcentrum binnen door met een steen een glazen toegangsdeur te verbrijzelen, schrijft de Belgische krant De Standaard.



Daarna zou de man een 84-jarige vrouw en een 91-jarige man hebben toegetakeld met een po. Beiden raakten zwaargewond, de man overleed later.



De Standaard citeert de advocaat van de opgepakte man, die eerder met justitie in aanraking kwam: "'Het klopt dat hij al veroordeeld werd, maar het waren geen slagen en verwondingen, of andere gelijkaardige feiten." Volgens de raadsvrouw was hij eerder ook opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis.



Op de site van Het Nieuwsblad komt de dochter van het overleden slachtoffer aan het woord: "Ik besef het nog niet. Ik weet dat mijn papa niet meer het eeuwige leven had en dat er een dag zou komen dat ik hem moest afgeven. Maar zo?"

