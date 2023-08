Vrouw mag kat meenemen in politieauto, maar daar krijgt agent spijt van

Een bijzonder tafereel in een politieauto van wijkagent Gerrit Langerak uit Opheusden en Dodewaard zaterdagmiddag. Een vrouw die naar het politiebureau moest, vroeg of ze haar kat mocht meenemen. Dat mocht, maar daar kreeg de agent spijt van.Dat schrijft de wijkagent op Instagram. Gerrit Langerek bracht een vrouw naar het politiebureau in Tiel. Ze vroeg of ze haar kat in een kooi ook mee mocht nemen. Dat was volgens Langerek geen probleem.Het dier ging mee in de auto, maar wist binnen te ontsnappen. Hij schoot onder het dashboard door en kwam vast te zitten onder de stuurkolom.De dierenambulance werd erbij geroepen, echter zonder resultaat. Medewerkers moesten onderdelen verwijderen om het dier te kunnen pakken. Ze waren daar volgens de wijkagent wel een paar uur mee bezig. Ook de brandweer moest eraan te pas komen.Uiteindelijk werd het dier bevrijd, maar toen was de kat zó in paniek dat hij wéér ontsnapte. Gelukkig kon hij toen wel snel worden gevangen.De kat is veilig naar het dierenasiel gebracht. ‘Dit was voor mij de eerste keer in 38 jaar politiedienst’, sluit Langerak af. ‘Voor de kat denk ik ook.’