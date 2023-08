21-08-2023 12:19:54

@omabep :

Nu heb ik wel begrepen dat in het zonnige zuiden de mensen de tijd nemen voor alles. QuoteNu heb ik wel begrepen dat in het zonnige zuiden de mensen de tijd nemen voor alles.

Komt inderdaad voor.Ik moest eens jachten lossen in Livorno. Elk uur een jacht. Noord-Europese eigenaars waren stipt op tijd, Zuid-Europese kon je rustig een uur op wachten. En dat scheelde een hele dag, want in het begin een uur vertraging scheelt aan het eind een uur of drie à vier.