Festivalgangers doneren poep voor onderzoek: Of ze een schepje vol willen inleveren

Wat zegt je poep over je mentale gezondheid? Zegt het iets over hoe jij je voelt en of je lekker in je vel zit? Dat is wat een groep wetenschappers uit Groningen de komende dagen gaat onderzoeken. En waar kan dat beter dan op een plek waar veel mensen hoge nood hebben... op een festival dus!



Het is een heel proces. "Wij gaan hier op Lowlands darmbacteriën van bezoekers onderzoeken. En vervolgens vragen we deelnemers of ze een vragenlijst in willen vullen, met name over hun eetpatroon. Daarna vragen we of ze een schepje van hun eigen poep willen inleveren. Dat vriezen we in en gaan we later in een laboratorium in Groningen onderzoeken", zo vertelt onderzoeksleider Iris Sommer.



De onderzoekster vervolgt: "Darmbacteriën bepalen of je mentaal lekker in je vel zit. Voeding is dus heel belangrijk. Het bepaalt voor een groot deel hoe je je voelt. Met de uitkomst van dit onderzoek, kunnen we veel betekenen voor mensen die mentaal niet sterk zijn. Waarom hier? Omdat iedereen wel een keer moet poepen op een festival en wij bieden ze een mooi toilet aan."



De link tussen voeding en darmbacteriën kan veel betekenen voor de ontwikkeling van behandelingen voor mensen met psychiatrische of neurologische aandoeningen. De uitkomsten van het onderzoek worden in 2024 bekend gemaakt.

dat is allang bekend. En ook logisch. Spijsvertering is de basis voor een goede gezondheid. En als je gezond bent voel je je beter, functioneer je beter, op alle niveaus

