Dode ooievaar bij zwangere veroorzaakt rel in Zutphen: ernstige bedreiging of goede daad van een vogelliefhebber?

Onrust in de Zuidwijken in Zutphen. Een stel treft woensdagavond een dode ooievaar aan voor de deur. Een heftige vondst, want de vrouw is zwanger. Alles wijst erop dat de dode ooievaar er bewust is neergelegd. Toch draait het verhaal totaal zodra de Stentor de ‘dader’ te spreken krijgt. Hoe een vogelliefhebber binnen een uur na een goede daad met de dood wordt bedreigd.‘Triest dit. Mijn dochter is 18 weken zwanger en bij thuiskomst treffen we dit’, zo schrijft de vader van de zwangere vrouw op Facebook. Daarbij foto's van een levenloze ooievaar die met slappe poten en vleugels gespreid op een tafel in de tuin ligt. De kop van de ooievaar wordt omhoog gehouden door een pak sinaasappelsap.Het is duidelijk: deze vogel is niet uit de lucht komen vallen, maar bewust hier neergelegd. De zwangere vrouw en haar vriend Vinnie, bellen de politie omdat de Dierenambulance niet wil komen.,,Wij dachten zelf niet aan een bedreiging’’, vertelt Vinnie. ,,Maar de agenten zeiden dat het toch echt met de zwangerschap te maken kon hebben.’’ Ze nemen de vogel in beslag voor nader onderzoek. ,,Ze hebben zelfs Veilig Thuis ingeschakeld voor ons.’’Het bericht op Facebook wordt volop gedeeld en de reacties zijn heftig. ‘Walgelijk’, ‘ziek’, ‘karma voor de dader’. De dader ziet het bericht ook. ,,Mijn vriendin zei, hé, op Facebook gaat het over die ooievaar van jou’’, aldus de man die zich bij de Stentor meldt en uit angst niet met naam in de krant wil.Hij heeft een heel ander verhaal over de ooievaar. Is dat mogelijk? Wie legt er een dode ooievaar bij een zwangere vrouw in de tuin? ,,Ik weet het. Het is bizar’’, zegt hij. Dan volgt het verhaal van een vogelliefhebber die dacht een goede daad te doen.,,Ik ben met de kinderen onderweg naar de camping en rij binnendoor bij Vierakker als ik in een weiland iets zie liggen. Ik stop. Dat doe ik vaker als ik dode of gewonde dieren zie. Dit was een ooievaar onder een hoogspanningsmast. Nog helemaal intact.’’,,Er waren meer mensen bij. Iemand gaf me een deken, want ik zei, ik neem 'm wel mee. Ik was natuurlijk op weg naar de camping, dus ik belde een vriend van me, Vinnie. Die nam niet op, dus ik dacht, ik leg ‘m daar vast in de tuin en kom straks terug.’’Maar terug gaat hij niet, want in die korte tussentijd ziet hij hoe er over zijn ooievaar een heel ander verhaal op Facebook verschijnt.,,Dat is nog geen uur later. Op Facebook staat dat het een bedreiging is en dat de politie bevestigt dat de ooievaar moedwillig de nek om is gedraaid. Ik schrik me het apelazarus. Iedereen begint te reageren dat die dader dood moet.’’Later op de avond belt de man de politie om zich te melden als degene die de ooievaar neer heeft gelegd. ,,Ze geloofden me niet. Ze zeiden dat het ging om een ernstige bedreiging.’’Heeft de man geen moment bedacht dat deze vondst verkeerd opgevat kon worden? ,,Totaal niet. Ik was alleen maar bezig met die mooie vogel. Wat ik erg vind, is dat er te snel conclusies worden getrokken. Er is een klopjacht op mij ontstaan.’’Waarom heeft hij zijn vriend niet even geappt dat hij die ooievaar had neergelegd? ,,Heel simpel, ik heb geen smartphone.’’ Vriend Vinnie zag de gemiste oproep wel: ,,Maar ik had geen tijd om terug te bellen.’’ Het zwangere stel laat weten dat het de politie nu heeft gemeld dat het om een uit de hand gelopen misverstand gaat. De politie laat weten dat de ooievaar nog wel nader onderzocht wordt.Dan blijft dat pak sinaasappelsap nog een raar detail. ,,Ik heb dat pak sinaasappelsap er neergezet en zijn kop erop gelegd, omdat er bloed uitliep op die tafel. Een daad waarvan ik alleen maar dacht dat het goed was.’’