Na tien rechtszaken over 30 centimeter verschil tussen Wijhese woningen draait het alleen nog maar om rust

Het gaat om ongeveer 30 centimeter en het houdt twee huishoudens in de gemeente Olst-Wijhe al jaren in z’n greep. Staat een nieuwbouwwoning te dicht op de erfgrens van de buren? De centimeterkwestie nadert z’n climax. ,,Het is de tiende keer dat we ons moeten verweren. We hopen dat hier een einde aan komt.’’Doorgaans is de laatste aflevering van een langlopende soap een nagelbijter. In Wijhe draait de centimeterkwestie rond een nieuwbouwhuis op het einde van het verhaal nog maar om twee dingen: gemoedsrust en gelijk. De strijd tussen de twee buren en de gemeente Olst-Wijhe mondde na de zoveelste gang naar de rechter uit in een principekwestie, waar menig betrokkene aan onderdoor gaat.,,Mijn vrouw is zoals u ziet niet aanwezig in de rechtbank, want ze heeft inmiddels te veel last van spanning over deze kwestie’’, zegt Ramon Borsboom. Het gezin is al jaren verwikkeld in een juridische strijd, sinds zijn nieuwbouwwoning naast het huis van mevrouw De Vries staat. Zoon Robert Jan voert namens haar de felle juridische strijd.Verwijten worden deze vrijdagmiddag over en weer gemaakt bij de Raad van State in Den Haag. De rechter moet dan ook meermaals ingrijpen. De relatie tussen de twee huishoudens is inmiddels bekoeld te noemen. Ondertussen trekt De Vries de geloofwaardigheid van de gemeente meermaals in twijfel.In 2019 werd in de Wijhendaalseweg op nummer 3b, een braakliggend stuk grond, een nieuwe woning gebouwd. Al jaren daarvoor waarschuwden de bewoonster en haar zoon Robert Jan de Vries ervoor dat een woning daar qua ruimte niet zou passen en het in de toekomst voor problemen zou zorgen.Een bestemmingsplanwijziging maakte de bouw mogelijk, maar de vrees voor De Vries en zijn moeder kwam uit: de nieuwbouwwoning is te dicht op hun woning gebouwd. Het huis had minstens 3 meter van het perceel van de buren mogen staan, maar uit zijn eigen metingen komt naar voren dat het huis 35 centimeter te dicht op de woning staat. Volgens de gemeente Olst-Wijhe is het 29 centimeter en valt het binnen de overschrijding van 10 procent van het bouwvlak.Al die jaren geeft De Vries aan dat de gemeente het niet bij het juiste eind heeft. Over drie ambtenaren die kwamen meten zei hij eerder dat zij onjuiste metingen hebben gedaan. Zijn eigen metingen werden terzijde geschoven.Zo’n tien keer liet hij de zaak voorkomen. Was het niet bij de gemeente, dan was het wel bij de bezwarencommissie of de rechtbank. Maar gelijk hebben, en gelijk krijgen, zijn werelden van verschil in deze kwestie. Het is een principekwestie geworden, waarbij het gaat over de vraag of de vergunning voor de bouw van het huis verleend mocht worden.De Raad van State boog zich vanmiddag over de Wijhese zaak. De rechter wilde weten wat De Vries met een zoveelste rechtszaak wilde bereiken. ,,Wat schiet u ermee op als ik een aanpassing in de vergunning maak en er staat dat het niet 2,71 meter is, maar 2,65 meter?’’ vroeg de rechter zich af.De Vries: ,,Gemoedsrust voor mijn moeder en mezelf. En dat dan zwart-op-wit staat dat de gemeente toegeeft dat ze in het verleden verkeerde informatie heeft gegeven en ik dus al die tijd gelijk had.’’Intussen is de familie Borsboom de afgelopen jaren in de juridische kwestie meegezogen. Zij hoopt vooral dat er na vandaag geen gang naar de rechter meer wordt gemaakt.,,Het is de tiende keer dat wij ons moeten verweren. Ik hoop dat hier een einde aan komt, want het is een vervelende tijd geweest. Al die jaren hebben we ons niet welkom gevoeld hierdoor, terwijl we ons altijd netjes opstelden. In het begin wilden we zelfs aanbieden om de moeder van De Vries als buren te helpen waar nodig. We hebben zelfs mediation aangeboden’’, schetst Borsboom.,,Het gaat om een marginale afwijking waar we al vijf jaar over in procedure zitten. We zouden blij zijn als we het kunnen afsluiten’’, vervolgt hij.De rechter wist na twintig minuten genoeg. Binnen zes weken doet ze uitspraak en lijkt hiermee een centimeterkwestie na jaren tot een eind te komen.