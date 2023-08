Bestuurders elektrische auto's duurder uit dan benzinerijders

Van plan om je benzinebolide in te ruilen voor een elektrisch voertuig? Je doet er goed aan je hele plan nog een keer stevig door te rekenen. Een elektrische auto kan zo honderden euro's duurder uitvallen op jaarbasis. Ondanks de hoge benzineprijzen is het vooralsnog goedkoper om op fossiele brandstof te rijden.



Nieuwe doorrekeningen die in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn gemaakt, laten zien dat het nog jaren gaat duren voordat elektrisch rijden goedkoper wordt dan rijden in een benzineauto. Er is daarbij gekeken naar de totale kosten: van de aanschafkosten tot inruilwaarde na vier jaar, tank- of laadkosten, verzekeringen en belastingen, meldt RTL Nieuws.



Vooral in het klein- en middensegment is de consument nog steeds goedkoper uit met een benzinebak. Wie een elektrische auto aanschaft, krijgt via de overheid een aanschafsubsidie. Maar een nieuwe maatregel, zorgt dat het juist duurder wordt: vanaf 2025 moet je wegenbelasting gaan betalen voor elektrische voertuigen.



Wegenbelasting wordt deels gebaseerd op het gewicht van een auto. Elektrische voertuigen zijn vanwege de batterijen een stuk zwaarder dan een benzineauto. Per jaar kan dat tussen de 200 en 500 euro schelen.

Toch was de elektrische auto toen al op zijn retour. De actieradius bleef gering en de snelheid was, ook al vanwege de loodzware accu’s, te laag. Na de eeuwwisseling werden in Frankrijk elektro-auto’s alleen nog ingezet als huurrijtuigen. In 1915 produceerden de Verenigde Staten reeds bijna 1 miljoen op benzine lopende personen- en vrachtauto’s. Met de vinding van de elektrische startmotor was het belangrijkste bezwaar van de benzineauto, de slinger, verdwenen en legde de elektrische taxi het loodje. In 1926 werden de elektrische taxi’s van ATAX dan ook aan de sloper verkocht. De eerste elektrische auto is om ongeveer dezelfde reden ook afgevoerd.

Als de belastingen op EV's gelijkgetrokken worden met die op benzine en dieselauto's krijgen ze pas door hoe duur elektrisch rijden wérkelijk is. Ik vermoed dat het bij een heleboel mensen dun door de broek gaat lopen.



Elektrisch rijden heeft een aantal evidente voordelen. Helaas is en blijft het knelpunt de batterij.

