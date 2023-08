Bored Ape-kopers woedend: NFT blijkt belabberde investering

Veilinghuis Sotheby's heeft een flinke claim aan de broek hangen. Kopers van de NFT's van Bored Ape zijn woedend dat hun jpg'jes niet zoveel meer waard zijn als toen ze de digitale kunstwerken kochten. Volgens de eigenaren van de plaatjes zouden ze gedupeerd zijn omdat Sotheby's zou hebben doen voorkomen dat de NFT's echt een ding zouden gaan worden.



De spijtoptanten kochten de apenplaatjes in 2021, tijdens het hoogtepunt van de NFT- en cryptogekte. Niet veel later stortte de markt van digitaal bezit en digitale valuta compleet in. Een hoop mensen verloren daardoor een flinke smak geld. Ze betaalden in september 2021 ruim 241.500 dollar voor een apen-NFT, die inmiddels nog maar 50.000 waard zijn, meldt Ars Technica.



Investeerders klaagden eerder al Bored Ape-maker Yuga Labs aan, net vier executives van het bedrijf en verschillende beroemdheden die de NFT hebben gepromoot. Het veilinghuis is nu toegevoegd aan de aanklacht die nog in behandeling is.



De NFT werd verkocht als een kunstwerk dat ook als avatar diende. Als eigenaar werd je lid van de Yacht Club, de NFT dient als je ledenpas. Er zijn verschillende online omgevingen die alleen voor de NFT-houders toegankelijk zijn. "Als Bored Ape-koper koop je niet simpelweg een avatar. Je koopt een zeldzaam stukje kunst", was het verkooppraatje. Er werd ook verteld dat de voordelen en aanbiedingen in de loop der tijd meer zouden worden. "Het opent digitale deuren."



Alle aangeklaagden hebben tot 12 september om een motie in te dienen om de aanklacht te laten vallen. Sotheby's liet aan CNN weten dat de aanklachten ongegrond zijn en ze bereid zijn om zichzelf te verdedigen.

Reacties

19-08-2023 18:33:49 allone

Oudgediende



WMRindex: 49.464

OTindex: 86.852

Geen flauw idee waar dit over gaat. Wie vertrouwt er dan ook een Verveelde Aap? En waar kom je terecht als je door een digitale deur gaat? Wel een mooie alliteratie trouwens, DD.

Investeren heeft zo zijn risico’s, dat hoort bij het vak

19-08-2023 18:43:08 Emmo

Stamgast



WMRindex: 62.701

OTindex: 28.299

Quote:

"Als Bored Ape-koper koop je niet simpelweg een avatar. Je koopt een zeldzaam stukje kunst" De "kunst" zit 'm in dit geval in het verkopen...



Laatste edit 19-08-2023 18:43 De "kunst" zit 'm in dit geval in het verkopen...

19-08-2023 18:47:25 allone

Oudgediende



WMRindex: 49.464

OTindex: 86.852

@Emmo : en dat is gelukt en dat is gelukt

19-08-2023 18:53:05 Emmo

Stamgast



WMRindex: 62.701

OTindex: 28.299

@allone : En wat zullen die verkopers een lol gehad hebben toen ze de centen binnen hadden.

19-08-2023 19:55:09 omabep

Oudgediende



WMRindex: 10.368

OTindex: 3.182

Met het beleggen in andere kunstwerken kun je je ook flink in de vingers snijden en verliezen. Pak je verlies of wacht tot er weer eens een hype is over zo'n 10 jaar of zo, snel verkopen en hopen dat je je inleg terug kan verdienen.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: