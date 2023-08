Stop met naaktfoto's tussen zonnebloemen, vraagt Britse kweker

De eigenaar van een zonnebloemenveld op het Britse eilandje Hayling Island heeft bezoekers opgeroepen hun kleren aan te houden tijdens een bezoek. Het bedrijf Stoke Fruit Farm heeft er genoeg van dat veel mensen in hun bloemenveld uit de kleren gaan om naaktfoto's te maken.



Het bedrijf op het eilandje aan de Engelse zuidkust schrijft op hun Facebookpagina dat er steeds vaker 'meldingen van naaktfotografie' binnenkomen. De kweker van groenten en fruit heeft op het terrein een veld met zonnebloemen als attractie voor bezoekers. Maar in 'Sam's Sunflowers' gaan nu dus iets te vaak mensen uit de kleren voor pikante foto's.



Een bezoekster klaagde erover dat haar zoon opeens oog in oog stond met een vrouw die 'alleen maar een string' droeg. De jongen 'wist niet waar hij kijken moest'.



Beheerder Sam Wilson zegt tegen de BBC dat er 'een aantal incidenten met naakte mensen' is geweest. Sinds het veld is geopend op 28 juli, zouden er minstens vier naaktlopers gesignaleerd zijn, waarvan drie op dezelfde dag. "Dat hier foto's gemaakt worden is niets nieuws", zegt Wilson, "maar tot nu toe waren die altijd respectvol en georganiseerd, zodat andere mensen er geen last van hadden."



"Mensen vinden het leuk om hier foto's te maken voor Instagram", gaat Wilson verder, "maar we vragen ze wel om hun kleren aan te houden. Dit is een plek voor gezinnen. Er komen meer meldingen van naaktfotografie en dat willen we niet hebben als het veld open is voor het publiek."



Zo zei een bezoeker tegen de BBC: "Wij stuitten op een fotoshoot. Ik ben niet preuts, maar je verwacht geen bijna-naakte lichamen als je bloemen aan het bekijken bent."



De oproep kan op Facebook op veel reacties rekenen. Sommige mensen vragen zich af of het een publiciteitsstunt van het bedrijf is. Maar de meeste reacties zijn grappig bedoeld, zoals: "Ik heb zonnebloemen in mijn tuin staan, voor als er nog ondeugende vrouwen zijn die wat foto's willen maken!" En: "Je moet het verplicht stellen de foto's hier te delen." En nog deze: "Waar is dit? Ik vraag het voor een vriend."

Reacties

19-08-2023 17:19:19 Emmo

Stamgast



WMRindex: 62.701

OTindex: 28.299

Ik heb géén zonnebloemen in de tuin ("snif"). Mogen appels en peren ook?

19-08-2023 17:55:36 allone

Oudgediende



WMRindex: 49.464

OTindex: 86.852

@Emmo : appels zijn gevaarlijk. Die zijn er de oorzaak van dat de Eva’s niet meer naakt lopen

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: