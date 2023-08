Spookt het? Nee, 3D-printers gaan 's nachts opeens aan - fabrikant zeer bezorgd

Eigenaren van de goed beoordeelde 3D-printers van Bambu werden deze week onaangenaam verrast toen de apparaten ‘s nachts ineens aan printen waren geslagen, soms zelfs met schade tot gevolg.



Het vreemde voorval deed zich voor in de nacht van 14 op 15 augustus. De Bambu X1C- en P1P-printers van tal van mensen begonnen zelfstandig en zonder opdracht te printen. Sommige eigenaren vonden ‘s ochtends mislukte 3D-prints in de printer, anderen zagen het laatste dat zij hadden geprint opnieuw. Op sociale media doen allerlei mensen melding van het vreemde gedrag.



Zij hadden nog geluk, want sommige van de 3D-printers hebben zichzelf beschadigd door het spookachtige gedrag. Dan stond er bijvoorbeeld al een geprint voorwerp in de printer, waar de printer dan weer overheen printte – met desastreuze gevolgen.



Onbeheerde printers vormen gevaar

Printermaker Bambu onderzoekt het voorval, maar vermoedt een probleem met de clouddienst waar de 3D-printers mee verbonden zijn. De servers waren in de bewuste nacht kortstondig offline. De servers houden lopende print-opdrachten in de gaten, en daar ging het waarschijnlijk fout. Eenmaal weer online wachtten de servers niet op bevestiging van de gebruiker, maar werd de vorige print-opdracht vermoedelijk meermaals opnieuw verstuurd.



“We zijn ons er zeer van bewust en zijn erg bezorgd”, zegt Bambu over de incidenten. Het bedrijf neemt het voorval zo hoog op omdat onbeheerde 3D-printers een brandgevaar vormen: om het plastic te smelten moet het immers heet worden. Hoewel de printers van Bambu thermische bescherming hebben, wil je toch absoluut niet dat 3D-printers zomaar aan gaan.



Bambu neemt “volledige verantwoordelijkheid” voor de incidenten. “Clouddiensten zijn niet 100 procent van de tijd betrouwbaar, maar wij hadden het systeem zorgvuldiger moeten ontwerpen om zulke gênante gevolgen te voorkomen”, aldus het bedrijf.



Getroffen gebruikers kunnen contact opnemen met de klantenservice van Bambu. Het bedrijf belooft niet openlijk om alle getroffen gevallen volledig te compenseren, maar stelt wel dat het “de nodige oplossingen” zal bieden, met “vervangende onderdelen of een nieuwe printer als de situatie daarom vraagt”, zegt een woordvoerder.

