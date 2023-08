Op Italiaanse stranden mag je geen eigen eten meer meenemen: dagje strand kost 250 euro

In de regio Puglia in het zuiden van Italië mogen strandgangers geen eigen hapjes meer meenemen. De lokale horeca heeft een verbod ingesteld. Niet alleen toeristen, ook de inwoners van Puglia zelf zijn verbijsterd over de strenge regel, zo schrijft HLN.



Vooral omdat een dagje strand aan de Adriatische kust al peperduur is. Alleen voor toegang betaal je 30 euro bij Mar Village in Giovinazzo en wel 100 euro bij Lido Santo Stefano in Monopol. Het eten in de strandtenten is ook voor veel Italianen niet te betalen, waardoor ze noodgedwongen zelf een hapje meenemen.



“Uiteindelijk kost een gewone zondag aan het strand voor een gezin uit Bari zo’n 250 tot 300 euro. Een salade kost al snel 25 euro en er zijn steeds minder ‘vrije’ publieke stranden te vinden. Als ze dan ook nog gaan verbieden dat badgasten eten meenemen, dan gaat dit echt te ver”, stelt de lokale vereniging D’Urso.



Manager van strandtent Lido Calarena, Michele Colella, beaamt dat het inderdaad verboden is om zelf een maaltijd mee te nemen. “We staan geen grote koelboxen toe voor groepsbijeenkomsten. Picknicken is hier niet toegestaan. Maar als je een snack, een drankje of een kleine frigobox meeneemt, knijpen we een oogje dicht.”



Dat is niet overal zo. Italiaanse krant La Repubblica beschrijft hoe drie families bedreigd zijn toen ze hun eigen eten uit hun tas haalden, terwijl ze al betaald hadden voor een ligbed en parasol. “We werden letterlijk geïntimideerd. Toen we de zakken met eten openmaakten, werden we benaderd en bedreigd door medewerkers. ‘Haal het meegebrachte eten weg of we schoppen je eruit’, zeiden ze.”

Restauranthouders kunnen allen het stukje voor hun deur pachten, dus ga een stukje verder zitten, niks aan het handje.

