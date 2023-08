Politie laat man op heide om hulp roepen: Hij dacht eerst dat we een grapje maakten

Na een onrustige nacht voor de inwoners van Hooge Mierde, heeft de politie een opmerkelijke methode ingezet om een persoon te achterhalen die de buurtbewoners de hele nacht wakker hield met zijn hulpkreten.



Het verhaal begint in het uitgestrekte bosgebied van Hooge Mierde, waar buurtbewoners en maar liefst zeven politie-eenheden, waaronder speurhonden en een politiehelikopter, een intensieve zoekactie begonnen. Ze waren op zoek naar de bron van angstaanjagende hulpkreten die door de nachtelijke stilte sneden.



Na langdurig zoeken stuitte het team op een Roemeense man in de bossen, zo meldt een wijkagent op sociale media. Hoewel hij op het eerste gezicht niets mankeerde, had hij geen duidelijke verklaring voor zijn aanwezigheid op dat ongewone uur in de polder.



Om uit te sluiten dat er zich nog een andere persoon in nood bevond in het uitgestrekte gebied, kwam de politie met een inventieve methode. Ze vroegen de Roemeense man om met luide stem 'help' te roepen in het midden van de heide. "Hij dacht eerst dat we een grapje maakten", aldus de wijkagent, maar toch stemde hij in met het verzoek. En jawel, buurtbewoners herkenden direct de stem die hen de hele nacht uit hun slaap had gehouden.



De politie heeft de man aangehouden op verdenking van het opzettelijk verspreiden van valse alarmkreten die de rust verstoorden. Binnenkort moet hij zich voor de rechter verantwoorden voor zijn nachtelijke escapades.

