Niet echt handig: wielrenner zonder armen wint prachtig Tissot-horloge

De Spaanse para-wielrenner Ricardo Ten Argiles heeft wereldwijde aandacht gekregen na een ongebruikelijke prijsuitreiking tijdens de UCI Wereldkampioenschappen 2023 in Glasgow. Ondanks dat hij wereldkampioen werd in drie verschillende evenementen, ging de aandacht vooral uit naar een video waarin hij een horloge van de hoofdsponsor Tissot kreeg overhandigd, ondanks dat hij amper armen heeft.Met meer dan 800.000 views toont de video Ricardo die het horloge met een strak gezicht en humor accepteert, het stevig tussen zijn armen klemt en vriendelijke woorden uitwisselt met een official.In plaats van zich te laten ontmoedigen door het onbedoelde gebaar, heeft Ten de situatie met humor aangepakt. Hij heeft zelfs een video uitgebracht waarin hij het horloge toont en zegt: "Het is wereldkampioen tijd".De 48-jarige Ricardo Ten Argiles, die op achtjarige leeftijd zijn handen en linkerbeen verloor na een ongeluk met hoogspanningsdraden, timmert desondanks flink aan de weg. Hij heeft vijf medailles gewonnen tijdens de kampioenschappen in Schotland en is nu bezig met de voorbereidingen voor de Europese kampioenschappen.