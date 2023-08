Ooievaar voedt jong 400 gram postelastieken: Met verschrikkelijk einde tot gevolg

Het Vogelrevalidatiecentrum in Zundert kreeg vorige week woensdag een erg verzwakte jonge ooievaar binnen. Helaas konden ze niks doen om het jong te redden. De oorzaak? Postelastieken."Onze dierverzorger onderzocht de ooievaar en voelde een harde ‘bal’ onderaan z’n keel", schrijft het centrum op Facebook. "Op de foto zie je wat er in de ooievaar is aangetroffen. 400 gram elastieken. Deze elastieken zijn de ooievaar fataal geworden."Gelukkig gaat het over het algemeen goed met de ooievaars in ons land, zolang er dus geen elastieken in de natuur terechtkomen. Foto "Het lijkt erop dat ooievaars elastieken aanzien voor iets eetbaars en ze aan hun jongen voeren. Met een verschrikkelijk einde tot gevolg." Het centrum wil de bekendheid van het probleem vergroten om te voorkomen dat het vaker zo misgaat.