Familieleden beledigen hulpverleners en blokkeren ambulance die patiënt naar ziekenhuis wil brengen

Een groep van ongeveer twintig familieleden en buren heeft afgelopen weekend ambulancepersoneel belaagd en belemmerd toen die een patiënt naar het ziekenhuis wilde vervoeren. De familieleden blokkeerden zelfs de ambulance, zodat deze niet weg kon rijden. ‘Te gek voor woorden.’



De ambulance werd zaterdagavond rond 22.30 uur opgeroepen naar de Shawzijde in Zoetermeer. In een woning was iemand onwel geworden. ‘Deze moest voor medische noodzaak naar het ziekenhuis worden gebracht’, schrijft wijkagent Rob Doorneveld op sociale media.



Het ambulancepersoneel wilde de patiënt meenemen naar het ziekenhuis, maar werd tegengehouden door een groep familieleden en buren. Toegesnelde agenten en het ambulancepersoneel werden belemmerd en beledigd. ‘De sfeer werd steeds grimmiger en uiteindelijk moest er assistentie komen.’ Een persoon is opgepakt en anderen zijn met ‘gepast geweld’ weggeduwd en weggestuurd.



‘Te gek voor woorden dat men zoiets doet terwijl ambulancepersoneel zo hard aan het werk is met noodzakelijke medische zorg. Handen af van hulpverleners.’

Reacties

15-08-2023 16:59:30 Buick

Erelid



WMRindex: 4.214

OTindex: 1.025

Zo raar, een familielid heeft dringend hulp nodig en dan ga je met de familie alles tegenwerken.

En als dat familielid sterft dan is het de schuld van anderen.

Rare mensen

15-08-2023 17:31:48 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 44.618

OTindex: 91.721

Ik vraag me af wie de ambulance aangevraagd heeft. Hebben ze diegene dan ook gemolesteerd?

15-08-2023 18:41:37 omabep

Oudgediende



WMRindex: 10.359

OTindex: 3.182

Wilden zij die persoon dood of zo? Ik snap niet dat mensen dit kunnen doen, je helpt de hulpverleners je gaat ze niet tegenwerken. Wat was het precieze doel van die lui?

