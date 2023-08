Anticonceptie voor duiven werkt: aantal in Heerlen met 20 procent gedaald

In Heerlen is de populatie duiven in een jaar tijd met 20 procent gedaald. De afname van het aantal duiven komt door anticonceptievoer, meldt de Limburgse omroep L1. Twee jaar geleden is dat in het leven geroepen omdat de Limburgse stad veel overlast heeft van de vogels.



Volgens de gemeente poepen de duiven in het centrum alles onder en de nesten zorgen voor verstoppingen. Schoonmaak en herstel kost veel tijd en geld.



Duiven kunnen voor veel overlast zorgen. In Den Helder had bewoonster Margriet Janssen zelfs duivenpoep in haar koffie.



Daarom krijgen de duiven in het paringsseizoen maïskorrels met de zogenaamde stof R-12 eromheen. Die zorgt ervoor dat het ei als het ware beschadigd wordt en niet uitkomt, legt Liesl van Trappen van Vets For City Pigeons uit aan L1. "Op deze diervriendelijke manier kunnen duiven zich niet voortplanten."



Na ongeveer vijf jaar zal de populatie duiven verder dalen tot 60 of 80 procent. "Heerlen is tevreden met dit verloop. Daarom gaan we door totdat de populatie nog lager ligt zodat er nog minder overlast is", aldus Van Trappen.



De Partij voor de Dieren noemde het twee jaar geleden een onnozel plan. Volgens Pascale Plusquin, fractievoorzitter van de partij en statenlid, is zwerfafval het probleem dat aangepakt moet worden.



Het bedrijf Vets For City Pigeons voert deze bestrijdingsmethode al in zo'n honderd Europese steden uit. Heerlen was voor hen de eerste Nederlandse stad, en nu komt daar Groningen bij.

Reacties

15-08-2023 14:21:09 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 7.556

OTindex: 22.406

Dan moet je wel erg goed opletten dat dit spul echt alleen door duiven wordt gegeten en niet door andere vogels. Zomaar gifstoffen in het milieu laten vrijkomen die impact hebben op broedsucces lijkt me geen goed plan. Er zijn genoeg vogels die ook mais eten, waar het slecht mee gaat, inclusief de gewone huismus. Ik zie niet goed hoe je andere soorten kunt weghouden bij die voerplekken.

15-08-2023 18:36:04 omabep

Oudgediende



WMRindex: 10.359

OTindex: 3.182

@Emmo :

: Bordje naast zetten "alleen voor duiven". Quote @BatFish : Bordje naast zetten "alleen voor duiven". Doe er een leesbrilletje bij, anders heb je nog niets aan het bord.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: