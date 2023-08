Fregat De Zeven Provinciën loopt waterschade op

Er is waterschade ontstaan aan boord van Hr.Ms. De Zeven Provinciën. Het Nederlandse luchtverdedigings- en commandofregat lag bij de steiger in Den Helder terwijl de bemanning met zomerverlof was.De waterschade kwam op 8 augustus aan het licht. Bij de Centrale Kustwacht in Den Helder kwam automatisch een melding binnen dat delen van het schip machteloos waren geworden. Bij een controle aan boord bleek dat er water uit de brandblusinstallatie was gestroomd. Daardoor was apparatuur uitgeschakeld.De oorzaak is nog niet duidelijk. De Koninklijke Marine en Koninklijke Marechaussee doen onderzoek.Het is nog niet bekend hoe lang het duurt om de schade te herstellen en wat de gevolgen voor het vaarprogramma zullen zijn. De marine onderzoekt dit momenteel.