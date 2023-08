Afgelegen eiland zoekt vrijwilligers om... zeehonden te tellen

Nog op zoek naar een last minute vakantiebestemming? Dan is Isle of Man, een afgelegen eiland tussen Engeland en Ierland, misschien wel het overwegen

15-08-2023 12:42:32

Isle of Man - afgelegen eiland. Het klinkt alsof het iets in de wildernis is, waar je in je eentje zit. Isle of Man is een groot eiland, hoofdstad Douglas, waar elk jaar een grote motorrace gehouden wordt. Geeft toch een ander beeld dan die titel doet vermoeden. Als je een baan hebt waar je goed op afstand kunt werken, dan zou je hierover kunnen denken. Deeltijd achter je computer en deeltijd het veld in om zeehonden te tellen.