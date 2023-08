Jongen (16) voor vijfde keer aangehouden zonder rijbewijs, verstopt zich in prikkelstruik

In Breda is op vrijdagavond voor de vijfde keer een 16-jarige jongen aangehouden omdat hij zonder rijbewijs aan het rijden was op een bromfiets. De jongen probeerde nog te ontsnappen aan de agenten door zich in een prikkelstruik te verstoppen, meldt Omroep Brabant.De 16-jarige ging er op zijn bromfiets vandoor toen hij een stopteken kreeg van de agenten. De politie zette de achtervolging in door de Hoge Vucht. De jongen reed een park in met stieren en verstopte zich vervolgens.De ontsnappingspoging van de jongen mocht niet baten, want mensen in de omgeving hadden hem gezien en met die hulp kon de politie de jongen aanhouden. Hij werd gevonden in een prikkelstruik.De bromfiets is door de politie in beslag genomen voor technisch onderzoek. Die krijgt de jongen niet meer terug. Naast het rijden zonder rijbewijs krijgt de jongen ook nog een boete voor het negeren van een stopteken.