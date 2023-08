14-jarige Lil Tay reageert op overlijden: Ik ben niet dood

De 14-jarige rapper en influencer Lil Tay houdt donderdag de gemoederen flink bezig nadat er een statement op haar Instagram wordt geplaatst waarin staat dat ze op 'plotselinge en tragische' wijze is overleden. Nu blijkt dat daar niets van waar is en haar account is gehackt.



In een verklaring aan TMZ laten de influencer en haar familie weten dat Tay en haar broer veilig zijn en in leven, maar 'diepbedroefd' zijn om de leugens die verspreid zijn via het platform. 'Ik heb moeite om zelfs maar de juiste woorden te vinden', luidt het statement. 'Het waren 24 traumatische uren en ik ben gisteren gebombardeerd met eindeloze, hartverscheurende en huilende telefoontjes van dierbaren terwijl ik probeerde deze puinhoop op te lossen.'



Volgens de jonge social media-persoonlijkheid is haar Instagram-account gehackt en gebruikt om onjuiste en schokkende informatie over haar te verspreiden. 'Tot het punt dat zelfs mijn naam verkeerd was. Mijn officiële naam is Tay Tian, niet 'Claire Hope'.'



Tay bedankt in het bericht ook Meta, het Amerikaanse bedrijf achter onder meer Facebook, Instagram en WhatsApp, die haar heeft geholpen haar account terug te krijgen en de valse informatie te verwijderen.



De tiener gaat in 2018 viral als Lil Tay, een piepjonge Amerikaans-Canadese influencer die een rapcarrière nastreeft. Het dan nog maar 9-jarige meisje smijt met geldbiljetten, ruziet, scheldt erop los en rijdt in peperdure auto's in haar controversiële filmpjes op social media. Ze draaft op in verschillende YouTube-shows, zoals die van Jake Paul. En haar ouders? Die zouden een grote rol spelen in de poppenkast, evenals haar broer Jason.



Een gróte poppenkast, want Lil Tay blijkt niet de selfmade miljonair die ze beweert te zijn. Moeder Angela Tian, die ontslag zou hebben genomen als makelaar, wordt ervan beschuldigd haar eigen kind uit te buiten. In 2019 wordt het Instagram-account van Lil Tay op non-actief gezet vanwege de voogdijzaak tussen haar moeder en vader Chris Hope.

Alweer iemand die niet dood is. Wat zijn er veel mensen niet dood.

Wat zijn er veel mensen niet dood. QuoteWat zijn er veel mensen niet dood. Om en nabij de 8 miljard

