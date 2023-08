TikTokkers knabbelen hele dag wortels in hoop bruin te worden

Gen Z op TikTok heeft een nieuwe beautytrend ontdekt. En dit keer lijkt het daadwerkelijk om een gezonde trend te gaan. Beautyinfluencers adviseren volgers namelijk om de hele dag worteltjes te knabbelen. Verorber je drie winterpenen per dag, dan ontwikkel je een natural glow.



Op het videoplatform circuleren dagelijks nieuwe beautyhypes. Soms gaat het om schadelijke hypes, vaak om dingen die uiteindelijk weinig uithalen voor je gezondheid of hoe geweldig je eruit ziet, soms slaan tips daadwerkelijk ergens op. Dat laatste is deels het geval met de wortelhype.



Volgens voornamelijk bleke TikTokkers zorgen drie wortels per dag er namelijk voor dat je huid niet langer bleek is, maar een natuurlijke glow krijgt zonder dat je uren in de zon hoeft te bakken. Een stuk gezonder, maar niet helemaal waar.



In wortels zit namelijk het stofje bètacaroteen. Dat stofje heeft je lichaam nodig om vervolgens om te zetten naar vitamine A. Vitamine A helpt om je huid te beschermen, is goed voor je longen en helpt je ogen gezond te houden. Eet je veel producten met caroteen - waaronder oranje paprika, pompoen en zoete aardappel - dan kan je lichaam het niet omzetten en krijgt je huid een oranje ondertoon.



Wel waarschuwen experts om niet alleen op wortels te vertrouwen. Zit je door de hoeveelheid wortels te vol om andere dingen te eten, dan kun je een gebrek aan andere voedingsstoffen ontwikkelen. Ook laten experts aan DailyMail weten dat vol Bugs Bunny gaan geen vervanging is voor je huid beschermen tegen de zon door middel van zonnebrandcrème.

Ik geloof dat ze ondervoed waren...



Mwah.. Ik hoorde ooit een verhaal over een moeder die haar kinderen zoveel pompoen gaf dat die idd oranje werden.. maar of dat nou zo gezond was? Eerder idioot

