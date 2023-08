Seksende mieren overspoelen Den Haag: Ze stijgen weer op na regen

DEN HAAG - Zit je lekker een broodje te eten, zwermen er continu vliegende mieren om je heen. Nu de regen weg is, maken de mieren weer bruidsvluchten. 'Nu het weer beter en warmer wordt, kan er een nieuwe golf opstijgen.'

In juli zag het ook al zwart van de mieren. Dan beginnen de bruidsvluchten van de beestjes vaak. Toch is het niet gek dat we ze nu weer zien. Mierenexpert André van Loon van Stichting EIS Kenniscentrum Insecten legt uit: 'Dit kan dezelfde soort nog zijn, zeker in de stad. De mieren hebben meerdere generaties en tijdstippen.'

Het hangt ook van de ligging van de nesten af. 'Sommige zijn later klaar', zegt hij. En die regen dus. 'Dan wordt er niet gevlogen, dat is slecht voor die beesten.' Met warmere dagen op komst, stijgen er weer golven op. 'Dat kan zelfs begin september nog voorkomen, het verschijnsel is heel normaal.'



Maar waarom doen mieren dat eigenlijk? Van Loon: 'Het is de bruidsvlucht, het voortplantingssysteem van mieren.' Toekomstige koninginnen vliegen de lucht in, waar ze paren met de mannetjes. 'Daarna gaan de mannetjes dood en de koninginnen dalen neer. Ze werpen hun vleugels af. Ze heeft dan voor de rest van haar leven voldoende sperma aan boord gekregen.'

Wij vinden de mieren misschien irritant, maar meeuwen zijn er juist gek op. 'Je merkt het goed aan meeuwen en spreeuwen die rondvliegen. Het is een lekkere snack: eiwit en vet. Die gaan de lucht in om die gepaarde koninginnen en mannetjes te happen.'

