Supermarkt in Oostenrijk gesloten door giftige spin die erecties veroorzaakt

In een supermarkt in het Oostenrijkse Krems an der Donau schrokken ze zich dinsdag een hoedje toen een gigantische spin werd ontdekt in de bananenbak.

Reacties

11-08-2023 18:00:07 Sjaak

Moderator



WMRindex: 21.055

OTindex: 49.178

Voor de deur staan inmiddels drie hitsige vrouwen, die hun man ernaartoe hebben gesleept.

11-08-2023 18:19:27 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 7.550

OTindex: 22.393

@Sjaak : En veertig mannen die door hun viagratabletten heen zijn...

11-08-2023 18:55:49 allone

Oudgediende



WMRindex: 49.425

OTindex: 86.799



Dan hebben alle werknemers een lekker vrij weekend Brandweer kwam met groot geschut

