Zeehonden doen aan social distancing, waarschijnlijk om ziekten te voorkomen

Zeehonden doen, net zoals de mens tijdens de coronaperiode, aan social distancing. Volgens onderzoekers doen ze dit waarschijnlijk om ziekten te voorkomen. Dat blijkt uit onderzoek door het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee en Wageningen Marine Research op de Waddenzee.Door luchtfoto's van het Waddengebied te maken hebben onderzoekers de afstand tussen zeehonden en hun dichtstbijzijnde buur gemeten. Daaruit blijkt dat de gewone zeehonden meer afstand van elkaar nemen dan de grijze zeehonden.Dat komt waarschijnlijk doordat de gewone zeehond veel vatbaarder is voor ziekten, legt onderzoeker Jeroen Hoekendijk uit: "Tussen 1988 en 2002 hebben zeehonden in het Waddengebied last van twee uitbraken van het Phocine Distemper Virus (PDV) gehad. Daarbij kwam de helft van de populatie gewone zeehonden om het leven, terwijl onder de grijze zeehonden bijna geen dieren dood gingen."Het is niet zo dat de dieren de epidemie onthouden hebben, en daardoor nu uit voorzorg afstand nemen. "Onthouden is niet het goede woord, het kan een evolutionaire respons zijn: dieren die meer afstand houden hebben een lagere kans om ziek te worden."Volgens Hoekendijk zijn de resultaten opvallend. "We hadden als onderzoekers wel een voorgevoel dat de gewone zeehond afstand van elkaar neemt, maar dat ze echt aan social distancing doen komt wel als een verrassing", aldus Hoekendijk.