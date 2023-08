Speelkaarten op de schop: 'Niet meer van deze tijd dat koning meer waard is'

Boeren en koningen met lippenstift, een vrouw gelijk aan een heer: het is hoe we in de toekomst gaan kaarten als het aan tekenaar Anja uit Bern ligt. Anja speelde met regelmaat het Zwitserse kaartspel Jass, tot haar 7-jarige dochter op een zeker moment opmerkte dat de vrouwen minder waard zijn in het spel. De koninginnen in Jass worden afgetroefd door de koningen en zijn over het algemeen minder waard in het klassieke spel kaarten. "Dus besloot ik om speciaal voor mijn geweldige en sterke dochter een nieuwe, eigentijdse kaartenset te tekenen."



Elk karakter krijgt een nieuwe look in het eigentijdse spel. "Naast de stereotiepe koningen en koninginnen, dames, heren en boeren in hun traditionele gedaanten, is er ineens een verscheidenheid aan leeftijden, gender-uitingen en genderrollen te ontdekken", schrijft Anja. "Elk personage behoudt zijn rang en rol in het spel, maar sommige personages zien er nieuw uit met verschillende genders". In de nieuwe variant kunnen beide genders elkaar troeven.



Toch zal het niet moeilijk zijn om je aan te passen aan de nieuwe speelstijl. "De kaarten zijn zo ontworpen dat de traditionele figuren en hun insignes herkenbaar blijven - de traditionele speelpraktijk wordt gehandhaafd. "



Nu alle kaarten opnieuw zijn ontworpen, wil Anja graag de inclusieve speelkaarten op de markt brengen. Daar is alleen wel geld voor nodig. Onder de naam "Jass for all" is ze een crowdfunding gestart. Er is zo'n 8000 euro nodig om de kaarten te drukken, daarvan is inmiddels ruim 6000 binnen.

Reacties

11-08-2023 08:19:43 allone

Oudgediende



Dan zullen we het schaakspel ook moeten veranderen, zodat de pion meer waard is dan de koning?! Maar dat slaat natuurlijk nergens op.

Wanneer leren mensen eens dat, hoewel we allemaal in principe gelijk zijn, we toch verschillend zijn? Een directeur heeft nu eenmaal een 'grotere' verantwoordelijkheid dan een vakkenvuller, ook wanneer beide nodig zijn

