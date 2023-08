Schandaal op de tweede hoogste berg ter wereld: 50 mensen klimmen langs stervende Pakistaan

Een bergbeklimmer die eind juli om het leven kwam tijdens een beklimming van de K2, de op één na hoogste berg ter wereld, had gered kunnen worden. Z

10-08-2023 18:14:42

Ik zou zo niet de geschiedenis in willen gaan, wat onsportief om een record voorrang te geven op een mensenleven.



Ik hoop dat ze achtervolgt worden met dit alles en dat ze steeds dromen over dat dit hun ook had overkomen en dat er dan ook niemand was die hun hielp.



Want zoals zij nu gehandeld hebben zo wordt er ook gehandeld als het een van hun was geweest. Ze moesten zich schamen.



Ik hoop dat er een wet komt die je verplicht om hulp te bieden en als dit niet gebeurd dat de wedstrijd gewoon nooit genoteerd wordt met een winnaar maar als geannuleerd.

Want zulke onsportieve acties moet je niet waarderen. Ook vind ik het niet kunnen dat zij een feestje vieren over het lijk van een vriend die het niet door hun gehaald heeft, schande.