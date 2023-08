Franse aanklager: Duitse vrouw verzon verhaal over marteling door man

De 53-jarige Duitse vrouw, die zondag de politie belde en zei 12 jaar lang te zijn vastgehouden en gemarteld door haar echtgenoot, heeft dat verhaal verzonnen. Dat heeft de Franse aanklager vandaag bekendgemaakt. Haar man, die in hun huis in het noorden van Frankrijk werd aangehouden, wordt weer vrijgelaten.



Dat vertelde de lokale officier van justitie Olivier Glady op een persconferentie, meldt persbureau Reuters. Volgens hem leed de vrouw aan ziektes waardoor ze bedlegerig werd, wat betekent dat ze niet meer in staat was om uit bed te komen. Uit verschillende onderzoeken van de politie bleek dat de situatie die de vrouw beschreef niet bestond.



Het horrorverhaal van de vrouw was wereldnieuws. De vrouw zou erin geslaagd zijn om een telefoon te stelen om het noodnummer te bellen en verklaarde dat ze sinds 2011 gevangen zat en zwaar mishandeld werd. De politie trof haar vervolgens naakt, met kaalgeschoren hoofd en naar verluidt ondervoed aan.



Maar uit het voorlopige onderzoek bleek al dat haar verhaal niet helemaal klopte. Zo zat de vrouw niet vastgebonden toen ze zondagochtend vroeg werd gevonden door agenten, en had ze een vaste telefoon binnen handbereik. Ook was er geen bloed aangetroffen in het appartement en had de vrouw geen blauwe plekken of andere zichtbare verwondingen.



Na nog meer grondige medische en politiecontroles kan inmiddels met zekerheid worden gesteld dat de vrouw haar verhaal heeft verzonnen. "De aantijgingen van de vrouw worden niet ondersteund door bevindingen van de politie", zei Glady. Ook zei hij dat het stel zich nooit had aangemeld bij het Franse gezondheidssysteem, al jaren niet was geregistreerd bij de Duitse gezondheidsautoriteiten en geen contact had met hun families.



De echtgenoot van de vrouw zal niets ten laste worden gelegd.

Reacties

10-08-2023 17:00:29 allone

Oudgediende



WMRindex: 49.417

OTindex: 86.760

En de vrouw? Wordt haar iets ten laste gelegd?

En waar gaat ze nu heen? Ik kan me niet voorstellen dat ze met haar man kan/wil samenwonen. Psychiatrische inrichting?

