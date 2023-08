Elektrificatie dwingt België tot bouw gascentrales

Onder meer elektrische auto’s en warmtepompen, en mogelijk ook het gebruik van airco’s, hebben in België tot een explosie van de vraag naar elektriciteit geleid. Een kernenergie-deal met het Franse bedrijf Engie hielp om daar wat aan te doen; de centrales die eerder op de planning stonden om ontmanteld te worden kunnen nog 10 jaar extra openblijven. Maar het is niet genoeg zegt stroomnetbeheerder Elia. Omdat er nog lang niet genoeg duurzaam opgewekte energie beschikbaar is, moeten er gascentrales worden gebouwd.



Elia verwacht dat het stroomverbruik in België tegen 2035 met 60% zal toenemen. “Ik weet niet of wij allemaal al voldoende beseffen wat die curve betekent”, zei Elia’s baas Chris Peeters in het parlement. “We staan voor een fundamentele verandering.”

10-08-2023 14:36:20 vaughn









Thorium reactors zou een beter alternatief zijn.

10-08-2023 14:38:46 Emmo









@vaughn : Dan moeten die er wel zijn. Voorlopig zijn, dankzij de Amerikaanse defensie, thorium reactoren alleen nog maar laboratorium experimenten.

