Toerist bij rechter: Koeien hebben mijn auto kapot gelikt

Een Duitse wandelaar heeft in een ongebruikelijk juridisch geschil de exploitant van een berghotel aangeklaagd. Er zou te weinig gedaan zijn om te voorkomen dat koeien zijn auto bij het Spitzingmeer in Beieren hebben kapot gelikt en gesloopt.



Het bizarre incident zou hebben plaatsgevonden toen ene Felix F. met een stel vrienden een bergtocht maakte om te genieten van de prachtige natuur. Na de wandeltocht wachtte het gezelschap een onaangename verrassing toen ze terugkeerden naar de parkeerplaats van het hotel. Vijf auto’s, waaronder zijn eigen Mercedes C-Klasse, bleken flink beschadigd.



Volgens Felix F. waren overal lik- en kwijlsporen zichtbaar van koeien. Nadere inspectie onthulde volgens hem deuken, krassen en lakschade aan zijn voertuig. Naar de daders hoefden ze niet lang te zoeken gezien het grote aantal koeienvlaaien tussen de auto’s. ,,Mijn achterruitwisser hing ook nog eens naar beneden”, zei Felix F. volgens de Duitse krant Bild tegen de rechtbank.



Vastbesloten om de verantwoordelijken ter verantwoording te roepen, spande de wandelaar uit de Duitse deelstaat Franken een rechtszaak aan tegen de exploitant van het berghotel waar hij zijn auto parkeerde. Hij claimde reparatiekosten ter hoogte van 10.500 euro voor de schade die was veroorzaakt door de ‘rasptongen’ van het vee.



De advocaat van het berghotel zei tijdens de rechtszaak dat de wandelaars konden verwachten dat er grazende dieren zoals koeien vrij konden rondlopen op een alpenweide. De rechter zag dat echter anders en wees erop dat het op zijn plaats zou zijn geweest om met waarschuwings- of informatieborden bezoekers van parkeerplaatsen te wijzen op de aanwezigheid van vrij rondlopende grazende dieren. Ook al omdat er in het verleden soortgelijke schade-incidenten waren geweest door grazend vee.



Daarop kwam de advocaat met een enigszins verrassend aanbod waarin gesteld werd dat het hotel 60 procent van de likschade op zich zou nemen. Felix F. heeft nu tot september de tijd om te proberen het hotel verder uit te melken. De wandelvrienden van Felix F. hebben inmiddels ook rechtszaken aangespannen tegen het hotel omdat ook hun voertuigen beschadigd waren door de koeien. Binnenkort kunnen er dus nog meer schadegevallen voor de rechter komen.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: