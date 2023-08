Vrouw in Frankrijk twaalf jaar opgesloten en gemarteld, echtgenoot opgepakt

In een dorp aan de Frans-Duitse grens is een 55-jarige Duitser opgepakt op verdenking van ontvoering, marteling en verkrachting van zijn vrouw. De 53-jarige vrouw, ook met de Duitse nationaliteit, zegt tegen de Franse politie dat ze sinds 2011 ontvoerd is, werd gemarteld en was opgesloten in een appartement in Forbach. Dat meldt onder meer de Franse krant Le Parisien.



De politie ontving rond middernacht een melding van de vrouw, die een telefoon had weten te bemachtigen. De vrouw werd naakt, ondervoed en kaalgeschoren aangetroffen en had verschillende botbreuken. Ze is naar de spoedeisende hulp gebracht.



De slaapkamer waarin de Duitse zat opgesloten, verkeerde volgens de politie in "verschrikkelijk onhygiënische staat". Er zaten tralies voor de ramen en agenten vonden er een pijnbank.



De verdachte man, een voormalig fabrieksarbeider die nu werkloos is, was nog onbekend bij de Franse politie. Volgens de Franse zender BFM was er eerder een melding gemaakt door bezorgde buren. Destijds ontkende het koppel dat er iets aan de hand was.

Huiselijk geweld op topniveau. Jakkes!

@Mamsie : Inderdaad! Dit is een andere orde dan de slampampers die dronken thuiskomen en dan hun vrouw meppen. Dat is al erg kwalijk, maar een pijnbank zit in een andere categorie van ziek!

Dit blijkt niet te kloppen, mevrouw had het verzonnen. Zie nu.nl

