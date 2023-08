Gepelde zonnebloempitten bij supermarkt 6 tot 12 keer duurder dan in dierenwinkel

Zonnebloempitten zijn rijk aan vezels, onverzadigde vetzuren, vitamine B, vitamine E, magnesium, fosfor, ijzer en zink. Ze passen goed in een pastasalade, op brood of als gezond tussendoortje. Maar let op: de winkelprijs van een portie pitjes verschilt nogal. Laat je niet afzetten.



Grootgrutters doen er alles aan om op slinkse wijze zoveel mogelijk geld uit de zak van de consument te kloppen, dat is bekend. Maar om 26,21 euro per kilo te vragen voor gepelde zonnebloempitten, terwijl exact hetzelfde spul bij de dierenwinkel te koop is voor 4,50 euro per kilo en online zelfs voor minder dan 2 euro per kilo in bulkverpakking, dat is toch wel belachelijk.



Albert Heijn zet de zonnepitbakjes mooi uitgestald tussen de pompoenpitten, hazelnoten, walnoten, amandelschaafsel, pecannoten en sesamzaad en vraagt de hoofdprijs. Tuin er niet in en haal je gepelde zonnebloempitten dus op de strooivoerafdeling van je lokale dierenwinkel of bestel fluitend een zak van deze multi-inzetbare vogelvoeding online. Koppie Koppie Krauw.

