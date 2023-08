Zwolse pizzeria klaar met pizza hawaï: 50 euro en ananas mag je er zelf op doen

Het is misschien wel het meest controversiële fastfoodgerecht in Nederland: de pizza Hawaï oftewel een pizza met ananas. Voor de Zwolse liefhebbers van deze delicatesse is er echter slecht nieuws.Pizzeria Via Toledo heeft de prijs van de fruitschijf verhoogd naar 50 euro. In de beschrijving op Thuisbezorgd staat: " Tomatensaus, mozzarella, ham en ananas, die u er apart thuis zelf op mag doen. Via Toledo is geen driesterrenrestaurant die toevallig een dure superspeciale variant aanbiedt. Het is namelijk een standaard Napolitaans restaurant, waar een gemiddelde pizza slechts rond de 12 euro kost.De pizzeria laat hiermee zien klaar te zijn met het in hun ogen discutabele gerecht. Hij is dus niet weg, alleen is de keuze voor het kiezen van een andere pizza wellicht wat makkelijk geworden.