Struik op Loosdrechtse Plassen verkocht voor €37.500

Denk je eindelijk iets binnen je budget te kunnen kopen, blijkt het een struik van 37.500 euro op de Loosdrechtse Plassen te zijn. Maar, zegt makelaar Florian Walch: “Het is wel een uniek.”Wat je daarmee kunt doen? “Helemaal niks”, aldus Walch tegenover LINDA..De struik – de makelaar spreekt liever van “eiland met bosschage” – is zo’n honderd vierkante meter groot, met daarop wat populieren en een els. “In menig tuin zou men dit zien als onkruid en vervolgens wegsnoeien”, aldus Walch. De plek kwam in juni op Funda, en is een maand later alweer verkocht.“Er zijn verschillende redenen waarom mensen dit willen kopen”, legt de makelaar uit. “Je moet het zien als kunst, als een schilderij waar je graag naar kijkt. Dat heeft geen functie, maar het is als eigenaar wel leuk als je er met je zeilboot langsvaart en kunt zeggen: dat is van mij. Daarnaast heeft het misschien wel fiscale voordelen en je betaalt er geen WOZ-belasting over.”Het is verboden om een aanlegsteiger of woonboot bij het eilandje te plaatsen. Op de website van Veerman Makelaars staan nog drie kleine eilandjes aan de rand van de Loosdrechtse Plassen waar dat ook niet mag, maar daar kun je wel recreëren. “Daar kun je gewoon een klapstoeltje en klaptafeltje meenemen en een dagje zitten. Maar dat gaat hier uitdagend worden.”Toch zijn er vijf partijen die een serieus bod neerleggen voor de struik. “Toen de particuliere verkoper bij ons langskwam en over de plek vertelde, wisten we gelijk welk eilandje hij bedoelde”, vertelt Walch. “Op de Loosdrechtse Plassen vind je geen bosschages midden op het water, op één na. Het is uniek en dat maakt het leuk.”