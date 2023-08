Hond in golfkarretje rijdt 4-jarig meisje in VS aan

Een hond heeft in de Amerikaanse staat Michigan een 4-jarig meisje aangereden, meldt de lokale brandweer op Facebook.



Het ongeluk gebeurde tijdens een grote jaarlijkse barbecue in de Amerikaanse stad Westland. Bij deze barbecue was ook hond Bella van de lokale brandweer aanwezig. Die lag op de stoel van het golfkarretje dat de brandweer gebruikte voor het evenement. Toen de hond van de stoel afsprong, ging zij liggen op het gaspedaal van het karretje, dat daardoor naar voren schoot.



Enkele brandweerlieden zagen het voertuig wegrijden en wisten het uit de richting van de mensenmenigte bij de barbecue te sturen. Het karretje was toen echter al over het linkerbeen van het meisje heengereden.



Toegesnelde ambulancemedewerkers ontfermden zich al snel over het kind, dat geschrokken was, maar geen verwondingen had. "Gelukkig kon het kind enkele minuten na het ongeluk alweer haar popcorn eten en binnen tien minuten sprong ze alweer in het springkasteel van de brandweer", schrijft de brandweer van Westland.



Een tweede kind raakte mogelijk lichtgewond door het karretje. Een moeder schrijft in een reactie op het bericht van de brandweer dat haar dochter ook geraakt werd en er enkele blauwe plekken op haar arm aan over had gehouden.



Hond Bella maakt het volgens de brandweer ook goed. Ze mag in de toekomst nog altijd op het golfkarretje liggen, maar er worden wel extra veiligheidsmaatregelen genomen. Het dier is getraind in het zoeken naar geursporen van mogelijke brandversnellers zoals benzine na een brand. Hiermee kan worden vastgesteld of een brand mogelijkerwijs is aangestoken. Maar de laatste jaren wordt Bella vooral ingezet voor promotieactiviteiten, zoals bij de barbecue.

Reacties

09-08-2023 08:13:31 allone









Als je de sleutel eruit haalt, maakt het niet uit waar de hond gaat liggen. Domme fout dus. Niet van de hond.

09-08-2023 08:53:31 Jawel









@allone : mijn gedachte exact. Ik vermoed dat die extra veiligheidsmaatregelen het uitzetten van het karretje betreffen.

09-08-2023 09:04:12 allone









@Jawel : die "extra veiligheidsmaatregelen" neem ik altijd, als ik uit een auto stap die "extra veiligheidsmaatregelen" neem ik altijd, als ik uit een auto stap

09-08-2023 09:37:59 BatFish









@allone : Ja, gek hè? Ik doe dat ook met mijn fiets - al is de kans dat een hond met mijn fiets aan de haal gaat vermoedelijk vrij klein

