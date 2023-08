Uitvaartcentrum biedt Barbie-begrafenis aan

Dat Barbie de bioscoophit van het moment is, is niet te negeren. Begrijpelijk dus, dat ondernemers over de hele wereld de hype aanpakken om fans van Barbie aan te trekken. Maar in El Salvador gaan ze wel heel erg ver. Daar kan je bij een uitvaartcentrum een speciale ' Barbie-kist ' bestellen.De kisten worden aangeboden door het Alpha and Omega Funeral Home in de stad Ahuachapán. Volgens eigenaar Isaac waren de roze kisten al besteld voordat de Barbie-film uitkwam, maar is vanwege de hype besloten om de kisten ook te voorzien van een portret van de pop.