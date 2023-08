De hypocrisie in de duurzaamste wijk van Nederland: er moeten wel twee auto’s voor de deur

Je zou denken dat mensen in de duurzaamste wijk van Nederland met het openbaar vervoer of de fiets naar hun werk gaan of toch minstens met de deelauto. Maar zo groen zijn ze ook weer niet: er moeten wel twee auto's voor de deur en dat past niet. Reden om te gaan klagen bij de gemeente.



Parkrijk in de gemeente Rijswijk kon wel af met 1,3 parkeerplaats per huis, meende de gemeente. De nieuwe bewoners waren immers milieubewust en zouden uit zichzelf al wel met het openbaar vervoer of de elektrische fiets reizen, was de logische gedachte. Bovendien bood de gemeente ook mobiliteitspunten aan met deelauto's en deelfietsen.



Toch is dat niet genoeg voor de bewoners, die ijveren bij de gemeente voor extra parkeerruimte. Wijkbewoonster Jet Terhorst reageert in het AD: "Met name in de avonduren en weekenden is er te weinig plek. In een wijk waar vaak beide partners moeten werken om een hypotheek te betalen kun je bijna niet aannemen dat één auto per huishouden volstaat.”



Toch wisten de bewoners waar ze aan begonnen. Van tevoren dachten ze dat het wel voldoende zou zijn. En nog steeds is dat in principe zo volgens de gemeente. "We hanteren een acceptabele norm van 85 procent of lager. Uit het laatste onderzoek is gebleken dat de bezettingsgraad van de parkeerplaatsen in Parkrijk op het drukste moment minder dan 85 procent is. Dat houdt in dat er binnen acceptabele loopafstanden altijd een parkeerplaats te vinden is.”



Bovendien mogen mensen die zo duurzaam pretenderen te leven daar ook wel enige moeite voor doen. "Het is ons doel om van RijswijkBuiten de meest duurzame uitbreidingswijk van Nederland te maken. Hierbij wordt naast autogebruik ook ingezet op duurzamere vormen van vervoer, zoals de fiets en het openbaar vervoer. De (fiets)verbindingen naar de stations van Delft en Rijswijk en het beter benutten daarvan is waar we op inzetten", zo houdt de gemeente voet bij stuk.

07-08-2023 22:16 Emmo

Ik heb zo'n donkerbruin vermoeden dat de edelachtbare heren en dames van de gemeente RijswijkBuiten een ietwat buiten de wereld leven.

Tenslotte wordt de parkeergelegenheid niet alleen gebruikt door de bewoners maar ook door het bezoek, familie, leveranciers, reparateurs, hoveniers en anderen.



1,3 parkeerplaats per woning is werkelijk belachelijk onvoldoende. Maar zoiets kan alleen maar bedacht worden door mensen die volledig buiten het werkelijke leven staan.



Bovendien, iemand die vindt dat mensen wel met het openbaar vervoer kunnen reizen, heeft geen idee wat het openbaar vervoer in de praktijk inhoudt.



07-08-2023 22:21:51 allone

Waarom een elektrische fiets? Een gewone is veel duurzamer!

Carpoolen bestaat ook niet meer?!

