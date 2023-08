Honderden vogelaars op de been in Fochteloërveen om glimp op te vangen van zeldzame groene bijeneter

Zaterdagochtend spotte een vogelaar een zeldzame groene bijeneter in een boom in natuurgebied Fochteloërveen tussen Friesland en Drenthe. De waarneming werd gedeeld via verschillende websites en ging razend snel rond in allerlei app groepen van vogelaars.Vogelaars vanuit het hele land trokken er massaal op uit om een glimp van de bijzondere vogel op te vangen. Kijkers uit Brabant waren net te laat en ook uit Rotterdam en Amsterdam was het iets te ver rijden om nog op tijd te zijn om het beestje te zien.Verspreid in het gebied stonden honderden vogelaars met camera’s, telescopen en verrekijkers te wachten dat de vogel zich toch nog even liet zien. De vogel is vermoedelijk alweer onderweg naar een gebied buiten Europa waar de vogels oorspronkelijk vandaan komen.Natuurmonumenten, beheerder van het gebied, riep de hulp van extra boa’s in om toezicht te houden in het gebied vandaag vanwege de drukte.