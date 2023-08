Kleuter «onder invloed van cocaïne» schiet broertje dood, ouders aangeklaagd

De ouders van een 5-jarige jongen die enkele maanden geleden zijn broertje van 16 maanden doodschoot in het Amerikaanse Lafayette zijn gearresteerd en aangeklaagd voor verwaarlozing, drugshandel en drugsbezit. De kleuter had een vuurwapen gevonden in hun appartement, zo meldt NBC News.



De aanklachten tegen de 27-jarige Deonta Jermaine Johnson en de 24-jarige Shatia Tiara Welch uit Lafayette werden dinsdag openbaar gemaakt, na hun arrestatie daags voordien.



Het noodlottige voorval gebeurde op 28 maart in Lafayette, ten noorden van Indianapolis. Het slachtoffer overleed aan een schotwond in zijn hoofd en had marihuana in zijn bloed. Zijn broer testte positief op cocaïne, aldus de aanklagers. Johnson was in de flat aan het slapen toen het schot viel, Welch was niet aanwezig.



Welch verklaarde aan de politie dat ze haar vuurwapen meestal opborg in een doos onder haar bed. De politie trof 93 fentanylpillen, marihuana en parafernalia aan in het appartement, aldus de aanklagers nog.



Johnson wordt ook beschuldigd van belemmering van de rechtsgang voor het verwijderen van marihuana uit het appartement voordat de politie arriveerde, aldus de aanklagers.

Reacties

07-08-2023 16:48:33 allone

Oudgediende



WMRindex: 49.393

OTindex: 86.720

Waar komt die 5-jarige jongen nu terecht? Lekkere familie. Het zullen je ouders maar wezenWaar komt die 5-jarige jongen nu terecht?

07-08-2023 18:15:07 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 44.566

OTindex: 91.661

@allone : Ik denk dat het overal veiliger is dan thuis. Triest en treurig.....

07-08-2023 19:30:11 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 7.539

OTindex: 22.348

Arme kinderen - met zo'n start in het leven heb je nauwelijks kans. Voor één van de twee is het al einde verhaal.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: