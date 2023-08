Experts waarschuwen: «Nieuwe generatie AI-seksrobots kunnen hun eigenaar chanteren of zelfs doden»

Specialisten hebben gewaarschuwd voor een nieuwe generatie van AI-seksbots die hun eigenaars kunnen chanteren of zelfs doden. Cybercriminelen kunnen de machines hacken om geld af te persen van nietsvermoedende klanten, klinkt het.



De technologie blijft aan een razend tempo evolueren, en dat is dus ook het geval voor… seksrobots. Cyberspecialisten hebben enkele veiligheidsbezwaren bij de nieuwe generatie AI-seksrobots. «Ze kunnen op zijn minst gehackt worden voor chantagedoeleinden», zo waarschuwt Jake Moore, wereldwijd cyberbeveiligingsadviseur bij webbeveiligingsbedrijf ESET, in de Britse tabloid The Daily Star. «De robots zijn wellicht uitgerust met camera’s, en die beelden zouden zeer waardevol zijn voor cybercriminelen om de eigenaars van die seksrobots mee te chanteren.»



Experts vrezen ook dat de robots vanop afstand geprogrammeerd kunnen worden om hun eigenaars te doden. Dr. Nick Patterson van de Deakin Universiteit in Victoria, Australië, legt uit: «Hackers kunnen een robot of een robotapparaat hacken en volledige controle krijgen over de verbindingen, armen, benen en andere bevestigde tools zoals in sommige gevallen messen. Zodra een robot gehackt is, kan de hacker instructies geven aan de robot. Dat is het laatste wat je wil als eigenaar.»



De wetenschapper, die een reeks artikelen heeft geschreven over het potentieel dodelijke misbruik van AI en slimme computersystemen als ze gehackt worden, waarschuwde zes jaar geleden voor het eerst over de gevaren van AI-machines – en toen waren seksbots nog lang niet zo geavanceerd als nu.



Oliver Bendel, een onderzoeker aan de Universiteit voor Toegepaste Wetenschappen en Kunsten in het noordwesten van Zwitserland, waarschuwt dan weer dat robots onvermoeibaar zijn, waardoor gebruikers het risico lopen op overbelasting tijdens een vrijpartij met hun robot.



Onlangs zei gewezen Google-topman Mohammad Gawdat in de podcast ‘Impact Theory’ op YouTube nog dat door AI aangedreven seksrobots zo geavanceerd zullen worden dat ze op mensen van vlees en bloed zullen lijken. Daardoor rijst volgens hem de vraag of AI mensen in intieme relaties kan vervangen.

