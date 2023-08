Campagne om luie Duitsers als leraar te werven schiet in verkeerde keelgat

Een campagne in Duitsland om het lerarentekort aan te pakken is bij veel docenten in het verkeerde keelgat geschoten. Een grote geel-blauwe wervingsposter trekt de aandacht op de luchthaven van Stuttgart, maar de tekst daarop doet bij sommigen de wenkbrauwen fronzen."Geland, en geen zin om te werken? Hoera!", staat er geschreven. En iets verderop. "Word leraar!" De poster wekt de nodige wrevel bij docenten en onderwijsbestuurders. Ze voelen zich beledigd. "Ik wist van te voren niet hoeveel domheid er op een poster past", zegt Karin Broszat, een lokale onderwijsbestuurder. "We zitten helemaal niet te wachten op mensen die niet van werken houden."Het getuigt van een slechte smaak, vindt ook de Duitse Lerarenbond. "Welke boodschap geef je hiermee af aan aan alle huidige docenten?"Een oude stereotype komt weer boven drijven: dat leraren constant op vakantie zijn. "Deze poster is een belediging voor alle leraren in het land. Het is een klap in het gezicht van alle leerkrachten die tijdens corona zijn doorgegaan tot ze er bijna bij neervielen", zegt Gerhard Brand, voorzitter van lerarenvereniging VBE tegen Focus.Net als in Nederland zitten Duitse scholen te springen om docenten. Bij onze oosterburen is er een tekort van 60.000 leraren. Daar moest wat aan gedaan worden, vond het ministerie van Onderwijs van de deelstaat Baden-W├╝rttemberg. Dat blijft, ondanks de ophef, achter de advertentie en prikkelende campagne staan.De bijbehorende website is 8000 keer bezocht. In twee weken tijd zijn 370 aanmeldingen binnengekomen. In andere jaren schommelde dit rond de 100. Met aandacht zit het dus goed. Toch moet een woordvoerder van het ministerie in de verdediging: "We wilden zeker niet de indruk wekken dat leraren lui zijn."De kritiek vanuit het onderwijs blijft aanhouden: "In plaats van geld uit te geven aan provocerende reclame, zou het ministerie van Onderwijs de werkomstandigheden van leraren moeten verbeteren", zegt onderwijsbestuurder Ralf Scholl. "Dan wordt het beroep van leraar weer interessant voor echt gemotiveerde studenten."