Engels in het openbaar vervoer, Nederlandse taalpuristen spreken van discriminatie

'HTM, geen Engels op bus en tram', zo luidt de slogan van de Stichting Taalverdediging. Zij zijn een petitie begonnen tegen alle Engelstalige mededelingen in de bussen en trams van de Haagse vervoerder. Als het aan hen ligt is "Next stop: The Hague Hollands Spoor" zo snel mogelijk verleden tijd.



De organisatie gebruikt duidelijke taal over deze kwestie. "Het alleen geven van faciliteiten aan Engelstaligen is je reinste discriminatie en dient te worden beƫindigd", delen zij via hun website.



De Gemeente Den Haag zegt tegen het AD dat zij hier weinig mee kunnen. Ten eerste is HTM een zelfstandig vervoerbedrijf, aldus de gemeente. Vanuit gemeentelijk perspectief hebben zij hier wel een boodschap over. "Wij zijn immers de internationale stad van Vrede & Recht, waar expats wonen en toeristen komen. Als gastvrije stad maken we onszelf dan ook graag verstaanbaar en daarvoor zijn soms meer talen nodig dan alleen het Nederlands en het Haags dialect."



De Stichting Taalverdediging is desondanks al sinds de jaren '90 actief en maken zij zich zorgen om de positie van de Nederlandse taal. Toch lijkt niet iedereen zich er ernstig aan te storen. Echt storm loopt het nog niet. De petitie heeft op dit moment 23 handtekeningen.

Reacties

06-08-2023 16:40:54 Emmo

Stamgast



WMRindex: 62.537

OTindex: 28.278

In Japan ben ik anders maar wat blij als er aanwijzingen in het Engels zijn. Van die platgeslagen vliegen kan ik geen chocola maken.

Aanwijzingen in het Engels zijn gewoon praktisch op plaatsen waar veel buitenlanders komen.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: