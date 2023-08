Zomers winterlandschap door Duitse hagelbuien: sneeuwschuivers rukken uit

Sneeuwploegen moesten vrijdag uitrukken in de Zuid-Duitse stad Reutlingen, ten zuiden van Stuttgart. Een langzaam overtrekkende hagelbui veranderde het stadscentrum daar midden in de zomer in een winterlandschap.Op sommige plekken kwam de hagel wel 30 centimeter hoog te liggen. Doordat de hagel zich vermengde met afgerukte bladeren raakten afvoergoten verstopt en hoopte het koude goedje zich snel op.Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor, maar wel raakten mensen ingesneeuwd door opgehoopte hagelstenen. Ook kwamen automobilisten daardoor de weg niet meer op.Bijna 300 brandweerlieden rukten meer dan 100 keer uit om mensen te helpen.Volgens een woordvoerder van de Duitse weerdienst is zo'n hagelbui op zich niet zo bijzonder. Het was alleen uitzonderlijk dat het front langzaam over een drukke stad trok. Daardoor viel de neerslag des te meer op."Als zo'n bui op een weiland valt, vloeit de neerslag sneller weg dan in de bebouwde kom."De hulpdiensten waren zaterdag nog bezig met het opruimen van de hagel. Op sommige plekken werden bulldozers ingezet om de straten weer vrij te krijgen.