Automobilist van A2 geplukt met zichtbare cocaïnesporen onder zijn neus

In de nacht van vrijdag op zaterdag was een automobilist niet al te subtiel met zijn cocaïne- en drankgebruik. Toen de politie de man van de A2 haalde waren de sporen van het witte poeder nog te zien onder zijn neus.



Niet alleen had de automobilist cocaïne gesnoven, ook bleek uit een test dat de weggebruiker andere drugs en alcohol had geconsumeerd. In de auto werden ook drank en drugs gevonden. En dat was niet alles wat er mis was. Ook had de man tijdens het rijden een elektronisch apparaat vast en reed hij onnodig links op de snelweg.



Na een achtervolging minderde de automobilist zelf zijn snelheid naar ongeveer 50 kilometer per uur, wat ook weer problemen opleverde. Uiteindelijk hebben ze de beschonken bestuurder naar een tankstation kunnen leiden. De man heeft een rijverbod van 24 uur opgelegd gekregen.



Op het politiebureau is er nog bloedonderzoek gedaan, pas over een week of vier kan de politie met zekerheid zeggen hoeveel drank en drugs de man daadwerkelijk heeft geconsumeerd.



Officieel moet nog worden vastgesteld dat er drank en drugs is gebruikt en welke straf daar namens justitie bij komt kijken. De man mag hoe dan ook vast gaan rekenen op een fikse geldboete.

Wat mij betreft mag deze persoon, indien inderdaad schuldig, voor langere tijd in het schuurtje. Zo iemand hoort niet op de weg. En als je je zo onverantwoordelijk gedraagt, ook niet in de samenleving.

De man heeft een rijverbod van 24 uur opgelegd gekregen 24 jaar lijkt me een beter idee 24lijkt me een beter idee

