Een boete van 259 euro omdat de politie naast je door rood rijdt: ‘Vervelend, maar het gaat weleens mis’

Ze stopten netjes voor rood op de Tilburgse Ringbaan-West, toch plofte er een dikke boete op de mat. Gaat het wel goed met de flitspalen daar? ‘Dit is zeer uitzonderlijk, maar het kan gebeuren’, laat het Openbaar Ministerie weten.Een blind paard kan nog zien dat ik stilsta, fulmineerde Piet Crielaard eerder dit jaar. Bij de Oudheusdenaar viel een boete van 259 euro op de mat omdat hij door rood zou zijn gereden. ,,Ik wist meteen dat het niet klopte.” Hij moest de boete eerst betalen, maakte bezwaar en kreeg maanden later gelijk.Niet hij, maar een ander reed door rood op de Ringbaan-West, constateerde de officier van justitie. Crielaard is niet de enige: Joke Postelmans uit Oisterwijk kreeg er ook een boete. Opmerkelijk: zij op de kruising met de Wandelboslaan, Crielaard op die met de Hart van Brabantlaan.De foto die Postelmans opstuurt laat niets aan de verbeelding over. Ze staat ruim voor de streep stil en wordt links ingehaald door een politiewagen. Minder goed te zien is dat de zwaailichten aanstaan. Ook haar boete werd vernietigd. Prima opgelost, vindt ze, maar Crielaard blijft met vragen achter. ,,Dat de boete niet klopt krijg je in een paar regeltjes te horen. Daar ben je maanden op aan het wachten. Ik had meer uitleg wel op zijn plaats gevonden.”Uitleg? Die willen ze bij het Openbaar Ministerie (OM) best geven als deze site ernaar vraagt. ,,De flitspaal heeft inderdaad niet het juiste kenteken vastgelegd”, beaamt een woordvoerder. De andere bestuurder heeft geluk gehad, grapt ze. En dan serieus: ,,Dit is zeer uitzonderlijk, maar kan gebeuren. Daarom is het goed dat mensen bij twijfel altijd de foto checken en in beroep gaan.”De flitspaal bij de Hart van Brabantlaan is technisch in orde, voegt ze toe. ,,Dat een ander kenteken wordt geregistreerd gebeurt bijna nooit. Er worden door de flitspaal twee foto’s gemaakt en dan komt daar vrijwel altijd het juiste kenteken uit. Een deel van de foto’s wordt ook nog handmatig gecontroleerd.”Waarom het hier wel is misgegaan kan ze niet zeggen. Wel dat er circa 8 tot 9 miljoen boetes voor lichte verkeersovertredingen per jaar worden uitgeschreven. ,,Dat kan weleens misgaan. Vervelend, maar goed dat het nu is hersteld.”Crielaard blijft wel met een ietwat zure smaak achter: hij wist al dat het niet zijn fout was, toch moest hij de boete eerst betalen. ,,Het betalen als je in beroep gaat heet ‘zekerheid stellen’”, zegt de woordvoerder. Als er niet is betaald, kijkt de kantonrechter niet naar de zaak. Al wordt er een uitzondering gemaakt als mensen bewijzen opsturen dat ze écht weinig geld hebben. Waarom dat zo is? ,,Dat is sinds jaar en dag wettelijk zo geregeld.”