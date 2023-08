Soep aan waterplanten en achterstallig onderhoud aan vaart isoleert Friese dorpen

Door een heleboel waterplanten is de Friese Jorwerter Feart onbevaarbaar geworden voor boten, kano's en sups. Een hechte vriendengroep uit het dorp wil dat er actie wordt ondernomen door de gemeente en het waterschap. Die zijn op hun beurt niet van plan om de vaarroute te onderhouden. Hierdoor dreigen dorpen zoals Jorwert, Weidum en Bears onbereikbaar te worden via het water.



De vriendengroep viert al jaren in de zomer vakantie met hun eigen boot. Ze gaan vanuit hun dorp naar alle verschillende evenementen in Friesland, de Sneekweek maar ook het Skûtsjesilen en de PC in Franeker. Ze zijn niet de enigen die last hebben van de haast dichtgegroeide vaart. Ook andere bewoners Jorwert en mensen in de omliggende dorpen zoals Bears en Weidum zitten met het probleem.



Al jaren is de vriendengroep en het dorpsbelang bezig om de vaarroute op de kaart te zetten in de lokale politiek. Maar nog zonder succes. De vaarroute is elk jaar meer en meer begroeid, en dit jaar is het extreem. "De overheden wijzen allemaal naar elkaar en sturen ons van het kastje naar de muur. Bij ons is de emmer vol en wij willen weten waar we aan toe zijn", vertelt Jorrit Meinsma (uit de vriendengroep) aan Hart van Nederland.



Voorzitter van Dorpsbelang Jorwert Guus van de Sande is het er mee eens dat de vaart belangrijk is voor inwoners maar ook voor toeristen die de omliggende dorpen willen bezoeken via het water. "Tot 2018 was de vaart nog goed te bevaren, toen waren wij nog onderdeel van de gemeente Littenseradiel die dat netjes deden. Na 2018 is die gemeente samengevoegd met Leeuwarden en sindsdien is er geen onderhoud meer gepleegd. En dat begin je nu echt goed te zien. De vaart is bijna volledig dichtgegroeid."



Van de Sande snapt dat de jongeren in de buurt de vaart graag open willen hebben. "Voor hen is er in de omgeving niet heel veel te doen, dit is de enige manier voor ze om het water op te gaan."



Er is welwillendheid in de gemeenteraad Leeuwarden, er zijn verschillende moties aangenomen, maar er moet nog onderzocht worden of de vaart bevaarbaar kan worden. Het is geen officiële vaarroute en kan er volgens het Waterschap dus niet zomaar gemaaid en gesnoeid worden. "We baggeren en maaien deze vaart alleen voor een goede ecologische waterkwaliteit en voor een goede aan- en afvoer van water. Die is goed, dus is er voor ons geen reden voor extra baggeren of maaien."



De gemeente Leeuwarden moet met een voorstel komen. "Momenteel zijn we met de provincie en het Wetterskip daarover verder in overleg, maar dat weten dit seizoen nog niet", aldus een woordvoerder.

