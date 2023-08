Amerikaanse man krijgt 40 jaar cel na ontsnappingspoging vlak voor einde celstraf

Hij had zijn straf er bijna op zitten. Shunekndrick Huffman ontsnapte vorig jaar augustus uit de gevangenis in de Amerikaanse staat Mississippi, enkele maanden voordat hij vrij zou komen. Enkele uren later werd hij alweer opgepakt, de politie vond hem in een vuilniscontainer vlakbij de gevangenis. Nu is de 21-jarige man veroordeeld tot 40 jaar celstraf voor zijn vluchtpoging waarbij hij inbrak in een woning en daarbij de bewoners onder schot hield.



In oktober 2019 werd Huffman veroordeeld voor zware mishandeling. Hij kreeg zeven jaar celstraf opgelegd, maar zou afgelopen december al zijn vrijgelaten ware het niet dat hij in augustus dus probeerde te ontsnappen.



Tijdens zijn vluchtpoging stal hij een auto van de bewoners van het huis waar hij inbrak, hierbij hield hij een vader en zijn twee dochters onder schot. Omdat hij de gestolen auto vrij snel in de prak reed, moest hij te voet verder.



De politie had inmiddels flink opgeschaald en was met zeker meer dan honderd agenten naar hem op zoek. In een vuilniscontainer van een nabijgelegen ziekenhuis werd hij uiteindelijk teruggevonden.



Tijdens de rechtszaak die volgde op zijn aanhouding gaf hij toe schuldig te zijn. Als Huffman zijn volledige straf uitzit, is hij 61 jaar wanneer hij vrijkomt. Hij zal bij vrijlating nog vijf jaar onder toezicht komen te staan.

Reacties

05-08-2023 15:17:03 allone

Aangezien deze man zijn misdaden blijkbaar niet kan laten, lijkt me dit een goede oplossing.

05-08-2023 16:26:24 Mamsie

de politie vond hem in een vuilniscontainer vlakbij de gevangenis.



Hij wist in ieder geval waar hij thuishoorde.....

